Всі 27 лідерів ЄС схвалили €50 мільярдів допомоги для України

На засіданні Євроради всі 27 лідерів Євросоюзу дійшли консенсусного рішення навколо ухвалення Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки у розмірі €50 мільярдів.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Укрінформ.

«Ми маємо угоду та єдність. Всі 27 лідерів погодили додатковий пакет підтримки України у 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС. Це фіксує міцне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС приймає на себе лідерство та відповідальність у підтримці України: ми знаємо, якою є ставка», – написав Шарль Мішель.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країн ЄС за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги. Про це він написав у соціальній мережі Х.

„Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки”, – зазначив Президент.

За його словами, дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. „Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу”, – зазначив Зеленський.

Він висловив переконання, що продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці: „Вітаю рішення Євроради про створення фінансового фонду для України обсягом 50 мільярдів євро, які так необхідні для подолання наслідків російської агресії та відсічі ворогу”.

Він підкреслив, що це вкрай важливе рішення для України та українського народу, який нині захищає свою країну та свою незалежність.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також висловив вдячність лідерам країн Європейського Союзу за непохитну підтримку та одноголосне рішення про виділення Україні допомоги. Про це очільник уряду України написав у Телеграмі.

«Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility», – зазначив він.

Шмигаль нагадав, що Ukraine Facility — чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро.

За його словами, значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

«Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах», – підкреслив Прем’єр-міністр.

Він додав, що це дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

ukrinform.ua