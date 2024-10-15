Вшанування Габора Бетлена в Хусті

13 жовтня місцева угорська громада в Хусті вшанувала пам’ять Габора Бетлена, князя Трансильванії, організоване громадською організацією Про Культура Субкарпатіка. З 2013 року Про Культура Субкарпатіка щорічно вшановує пам’ять покійного принца в Хусті, який колись належав Мармарошу.

Проте через пандемію та триваючу російсько-українську війну святкування були обмежені тихими пам’ятними заходами. Хоча цього року не було яскравих ярмарків, вуличних ремесел і виступів, організатори віддали шану Бетлену під час меси та тихого покладання вінка.

Ільдіко Орос, президентка ЗУІ ім. Ференца Ракоці II. та ПКС, зазначила, що організація прагне вшанувати історичних діячів Закарпаття через фестиваль у кожному регіоні. Цього року вони зосередилися на Габорі Бетлені в Хусті, який він подарував своєму братові Іштвану Бетлену, котрий згодом став паном округу та його спадковим старостою.

Пам’ятний захід розпочався з римо-католицької меси в церкві святої Анни, де Олександр Сулінчак, парох римо-католицького храму, проповідував з Євангелія від Марка про історію багатого юнака.

У своїй промові Іштван Дєбнар, виконуючий обов’язки консула Угорщини в Берегові, підкреслив важливість вшанування Габора Бетлена. Він зазначив, що цей захід є гарною можливістю продемонструвати культурні цінності угорської громади Закарпаття і залучити представників інших національностей. Він назвав щорічний День Бетлена важливою ініціативою, додавши, що угорський уряд продовжує підтримувати угорську громаду в Закарпатті, щоб забезпечити їхню значну чисельність.

Президентка Ільдіко Орос оцінила велич князя Бетлена, зазначивши, що за його правління його піддані жили на європейському рівні. Вона підкреслила, що кожного року потрібно нагадувати як жителям Хуста, так і світу про глибокі думки Бетлена, нагадавши одну з його цитат:

«Не завжди можна зробити те, що потрібно, але завжди потрібно робити те, що можливо».

Вона зауважила, що кожен має можливість робити добрі справи заради миру, родини та громади. У зв’язку з Хустом також згадали Ференца Келчеї, акцентуючи, що угорський гімн служить не лише як державна молитва, а й використовується як молитва в реформатських, католицьких та лютеранських громадах. На завершення вона процитувала останні рядки вірша про Хуст: «Дій, твори, розвивайся: і батьківщина засяє!»

Меса завершилася виконанням гімну. Після цього учасники зібралися біля пам’ятника під колишнім хустським замком для покладання вінків. Під час заходу було зазначено, що ПКС вважає своїм обов’язком підтримувати культ Габора Бетлена в житті.

«Протягом десятиліття Бетлен зробив свою маленьку, пограбовану країну європейськи значущою. Він не лише боронив незалежність Трансильванії, а й підтримував культуру та освіту»,

— сказала Крістіна Молнар, яка підкреслила, що Бетлен є прикладом для сьогоднішнього покоління.

Учасники слухали вірш Ференца Келчеї про Хуст у виконанні Вікторії Орбан, після чого представники ПКС, угорського консульства та місцевої угорської громади поклали вінки до пам’ятника. Захід було організовано громадською організацією Про Культура Субкарпатіка за участю римо-католицької та реформатської парафій у м. Хуст, а також місцевої організації КМКС. Пам’ятний захід підтримали угорський уряд та Фонд Габора Бетлена.

Kárpátalja.ma