Вшанування пам’яті в Ужгородському замку

Громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» з 2017 року вшановує пам’ять Міклоша Берчені та його дружини Крістіни Чакі культурним заходом.

Через війну в Україні громадська організація не змогла провести вже традиційний Берчені Фест в Ужгороді цього року. Тож подружжя вшанували 21 вересня на дворі Ужгородського замку.

Ільдіко Орос, президентка організації «Про Культура Субкарпатіка», виступила з промовою в якій підкреслила, що ” мета організації вшанувати пам’ять найвидатніших особистостей кожного міста. У цей день ми згадуємо Міклоша Берчені та його дружину, які принесли культуру та європейські цінності в нашу область”.

Міклош Берчені був найвідданішим прибічником Ференца Ракоці ІІ, який став на захист свободи і свого народу. Пам’ять про нього збереглася не лише в книгах з історії, але й у багатій літературі періоду Куруців. Саме під час правління Берчені та його дружини замок розквітнув. Завдяки їхній наполегливій праці громадянське життя просвітлювалося, культура і мистецтво поширювалися по всій території.

Захід відбувся за підтримки Уряду Угорщини у співпраці з Фондом Бетлен-Габора.

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