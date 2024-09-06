Вшанування пам’ятi Іштвана Добо в Середньому

Громадська організація «Про Культура Субкарпатика» вже десятий рік вшановує пам’ять Іштвана Добо, відомого капітана Егера, у Середньому. Вшанування відомого полководця відбулося 5 вересня у населеному пункті Ужгородського району.

На початку заходу Сільвестр Ферку виконав клятву Іштвана Добо з мюзиклу «Зірки Егеру».

Громадська організація не могла вшанувати капітана великим заходом через пандемію, а потім через російсько-українську війну. З 2014 року щороку організовували традиційний фестиваль ДобоФест, але з огляду на поточну ситуацію цього разу вшанування провели покладанням вінків.

Середнє є важливим місцем для угорської культури з кількох причин:

Відомий переможець у боротьбі з турками Іштван Добо народився тут. Після славетної перемоги в Егері король подарував йому Середнє та його околиці.

Пізніше тут жив знаменитий угорський художник Тівадар Костка Чонтварі.

У Середньому знаходиться палац Буттлера, граф якого став прототипом головного героя популярного роману Кальмана Міксата «Дивний шлюб».

Навіть Свята Корона Угорщини побувала в Середньому. У грудні 1805 року символ угорської державності охороняли одну ніч у будинку Буттлера.

За переказами, підземну систему підвалів у Середньому побудували за наказом Добо. Роботи виконували турецькі полонені з Егерського замку. Підвальну систему використовували як укриття, в’язницю, а пізніше — як винний льох.

«Іштван Добо — це велика постать нашого краю, завдяки якій ми, християни — українці, угорці — змогли залишитися тут, адже саме завдяки йому в Егерському замку вдалося стримати турків», —сказала Ільдіко Орос, голова «Про Культура Субкарпатика». Вона підкреслила, що навіть через 500 років ми повинні пам’ятати, що у нас є такі великі люди, які можуть пожертвувати своїм життям за батьківщину.

Вона процитувала Іштвана Добо, який казав, що сила захисту та замку полягає в душах, а не в каменях. «І ця сильна душа потрібна й у ХХІ столітті, і ця душа стане міцною, якщо ми будемо пам’ятати, якими сильними були люди перед нами. І ми можемо черпати з їхнього прикладу, їхніх вчинків і дій», — додала вона. Говорячи про збереження традицій, вона зазначила, що в рамках серії «Закарпаття» Закарпатського угорського iнституту імені Ференца Ракоці ІІ було видано український переклад «Зірок Егеру», який передали і до місцевої середньої школи, щоб діти Середнього могли дізнатися про подвиги капітана Іштвана Добо.

Вона також розповіла, що угорське населення Середнього вже перейшло мовну асиміляцію. Вона зазначила, що в державній школі угорською мовою не знають і не вчать, тому для тих, хто хоче повернути мову своїх предків, Закарпатське Угорськомовне Педагогічне Товариство та Приватний Заклад «Гімназія ім. П. Каталін Франгепан» відкрили дитячий садок та початкову школу, де діти можуть зануритися в угорську культуру та вчитися читати і писати угорською.

«Сподіваюся, що через кілька років буде більше людей, які знову вважатимуть цю культуру своєю і будуть пишатися тим, що вони походять із громади Середнього, яка колись належала до спільноти Добо»,

— завершила свої думки Ільдіко Орос.

Kárpátalja.ma