Відключень світла більше не буде, якщо не повторються обстріли

Зараз українська енергосистема досить стабільна, щоб обходитися без масових відключень споживачів.

Віялових відключень світла в Україні більше не буде за умови, що росіяни не пошкодять більше жодного об’єкта української енергетики. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

„Зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі. Вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо і далі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження поставок”, – заявив міністр.

За словами Галущенка, це не скасовує можливість локальних відключень з метою проведення планових ремонтів на енергомережах.

unian.ua