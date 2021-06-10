Відсьогодні паперові трудові книжки в Україні необов’язкові

Паперові трудові книжки діятимуть в Україні ще п’ять років.

Сьогодні, 10 червня, набув чинності закон про облік трудової діяльності в електронній формі, який Верховна Рада прийняла 5 лютого.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Закон робить паперові трудові книжки необов’язковими.

“Пенсійний фонд України протягом п’яти років має включити до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками”, — йдеться в повідомленні.

При наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності особи пенсія за віком буде призначена автоматично з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Що змінилося:

громадяни не будуть зобов’язані при найманні на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку;

роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати;

громадяни зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій трудовий стаж через інтернет;

цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів;

щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися електронним цифровим підписом;

роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи;

якщо у працівника є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр самостійно або через роботодавця.

Електронна трудова книжка

Джерело/Forrás: UNIAN