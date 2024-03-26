Відтепер можливо зареєструватися на НМТ через Дію

Для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися мобільним застосунком Дія для автоматичного заповнення паспортних даних. Зазначимо, що для цього важливо мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії.

Реєстрація для участі в НМТ розпочинається зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу, який розміщується на веб-сайті УЦОЯО. Відтепер вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше за допомогою Дії. Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через Дію — так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично. Тобто не треба буде вручну вводити інформацію про себе та додатково завантажувати копії паспорта та картки платника податків.

Детальніше:

Крок 1: Зайшовши на сторінку спеціального сервісу «Реєстрація для участі в НМТ» та ознайомившись із запропонованим документами, вам потрібно натиснути на кнопку «Розпочати реєстрацію».

Крок 2: Виберіть опцію «Створити за допомогою Дії».

Крок 3: Натисніть на QR-код або відскануйте його камерою смартфона, на якому встановлена Дія та підтвердіть відправлення копії паспорта Дія.Підписом.

Крок 4: У сервісі реєстрації заповніть коротку стандартну форму, у якій важливо зазначити такі дані:

контактну інформацію;

обрати категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років»;

зазначити навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, де плануєте перебувати в дні проведення іспиту, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте складати НМТ;

завантажити копію документа про освіту (якщо ви випускник 2024 року — завантажити довідку з місця навчання, якщо закінчили школу в попередні роки — копію атестата чи свідоцтва про повну загальну середню освіту);

після проходження вищезазначених кроків обов’язково треба натиснути кнопку «Надіслати на обробку», щоб дані пішли на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Саме ваш персональний кабінет є інструментом зв’язку з регіональним центром оцінювання якості освіти. У персональному кабінеті ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію.

Крім того, тепер для входу в персональний кабінет можна використовувати Дія.Підпис. Для цього перейдіть на сторінку персонального кабінету, оберіть варіант «Вхід за допомогою застосунку Дія», натисніть на QR-код або скануєте його камерою смартфона, на якому є Дія та пройдіть перевірку за фото.

Нагадаємо, що реєстрація для участі НМТ розпочалася 14 березня 2024 року і триватиме до 11 квітня включно.

Докладніше про реєстрацію за посиланням.

Джерело: Урядовий портал