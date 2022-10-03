Від початку року на Закарпатті всиновили 30 дітей

У Закарпатській області від початку року всиновили 30 дітей, про це на брифінгу повідомила Світлана Якімеліна, начальниця Служби у справах дітей ОВА.

«Майже 80% з них – віком до 5 років, натомість підлягають усиновленню здебільшого старші 6-7 років. Водночас кількість дітей, яким потрібна родина, зменшується. Станом на сьогодні в області це 485 осіб, що становить 23,8% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2050), проти 24,2% минулого року», – підкреслила Світлана Якімеліна.

За її словами, на Закарпатті все більше людей бажають усиновити дитину. Так, на регіональному обліку зараз перебувають 73 кандидати, з них 62 – подружні пари. У цей період у 2022 році на обліку було 46 осіб. Тобто кількість охочих зросла більш ніж на 50%. Зокрема, це пов’язано й з тим, що багато людей вимушено перемістилися в нашу область.

Начальниця Служби у справах дітей ОВА також зауважила, що загалом у регіоні проживають 615 усиновлених дітей, за умовами утримання й виховання яких фахівці здійснюють відповідний нагляд.

Від початку року правового статусу набули 267 дітей, 291 – влаштували до сімейних форм виховання: 30 дітей всиновили, 219 – передали під опіку фізичних осіб, 22 – до прийомних сімей і ДБСТ, ще 20 – повернули на виховання батьків.

На брифінгу повідомили й про зміни в процедурі усиновлення. Зокрема, відтепер всиновленню не підлягають діти, евакуйовані за межі України, і ті, які перебувають на тимчасово окупованій території. Водночас особи, котрі перемістилися з інших регіонів, можуть бути всиновлені за новим місцем проживання.

«Також строк дії документів для проведення процедури подовжили з року до 18 місяців. Це пов’язано з посиленням навантаження на відповідні органи. Фактично зміни сприятимуть збільшенню кількості усиновлень», – резюмувала Світлана Якімеліна.

carpathia.gov.ua