Війна: 483 дитини загинули в Україні

Станом на ранок 27 травня 2023 року більше ніж 1 469 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 483 дитини загинули та понад 986 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 278, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 72, Чернігівській – 70, Луганській – 67.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Офіс Генерального прокурора