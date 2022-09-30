Віктор Микита вручив державні нагороди родинам загиблих військових

Сьогодні за дорученням Президента Володимира Зеленського голова ОВА Віктор Микита вручив родинам загиблих закарпатських військових державні нагороди.

«Завдяки подвигам наших захисників Закарпаття назавжди закарбовано в історії незалежної України як край найкращих воїнів та героїв.

Для мене це – велика честь і водночас найважча місія. Немає таких слів, які б могли вгамувати біль рідних. Сотні краян загинули в бою, захищаючи нашу незалежність. Ми повинні бути гідними їхньої пам’яті та героїзму», – підкреслив очільник області.

Державними нагородами посмертно відзначені:

– молодший сержант Чаварга Микола – орден «За мужність» ІІІ ступеня;

– старший солдат Мурин Михайло – орден «За мужність» ІІІ ступеня;

– солдат Каричак Віктор – орден «За мужність» ІІІ ступеня;

– молодший сержант Щобак Юрій – орден «За мужність» ІІІ ступеня;

– солдат Губанов Вадим – орден «За мужність» ІІІ ступеня;

– молодший сержант Деревенський Валентин – орден «За мужність» ІІІ ступеня.

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