Віктор Микита в Будапешті відвідав українських військових на лікуванні

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита за дорученням президента України поїхав до Угорщини. Про свій візит до столиці сусідньої держави він написав:

“Роботу в Будапешті розпочинаємо з візиту до реабілітаційного центру Центральної лікарні Міністерства внутрішніх справ Угорщини, де зараз проходять відновлення наші захисники, які отримали важкі поранення на фронті.

Поспілкувалися з хлопцями, передали вітання від близьких та рідних, подякували за героїзм і самовідданість. Зараз наші захисники чекають на додаткові операції та протезування, щоб якнайшвидше повернутися до побратимів.

Також поспілкувалися з керівником реабілітаційного центру, полковником медичної служби доктором Атілою Бучанським. Угорщина має передовий досвід у сфері відновлення, тож співпраця в цьому напрямку – один із пріоритетів.

Домовилися про взаємодію і партнерство в межах проєкту Закарпатського обласного реабілітаційного центру «4.5.0 Recovery Center», яке передбачає обмін досвідом, фахівцями та можливе стажування молодих лікарів-реабілітологів.

Щиро дякую угорським лікарям за професійне та людяне ставлення до наших захисників. Вони – найголовніше, що в нас є, і безумовний пріоритет для України”.

kiszo.news