Віктор Орбан надасть матеріальну допомогу Закарпаттю

Минулого тижня уряд Угорщини надав матеріальну допомогу у розмірі 37 мільйонів гривень Закарпатській обласній державній адміністрації, тепер Віктор Орбан зазначив, що надасть ще матеріальну гуманітарну допомогу Закарпаттю в розмірі 60 мільйонів гривень (600 мільйонів форинтів) задля соціальної допомоги та підтримки постраждалим.

Закарпатська ОДА також виділила на ці потреби 20 мільйонів гривень. На Закарпатті функціонує багато пунктів пропуску, наприклад, 2 пункти з Румунією, 4 зі Словаччиною, 4 з Угорщиною. Багато переселенців, які знайшли прихисток на Закрпатті, залишаються тут. Кошти виділені Закарпатським ОДА та урядом Угорщини призначені задля надання соціальної підтримки та допомоги біженцям. Сподіваємося, що й інші країни також допомагатимуть постраждалим.