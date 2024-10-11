Вісімдесят років з часу бомбардування Берегова радянською авіацією

Цього року організація «Про Культура Субкарпатика» та Генеральне консульство Угорщини в Берегові вшанували пам’ять жертв бомбардування 9 жовтня 1944 року на території міського кладовища, біля парцели угорських солдатів, а також на місцевому залізничному вокзалі.

На кладовищі очільник Консульства Угорщини в Берегові Іштван Дєбнар виголосив промову, у якій нагадав про події 80-річної давності. Він підкреслив, що згадка про минулі події є важливим обов’язком залишеної громади, закликаючи черпати силу з цього спогаду для прагнення до тривалого миру та запобігання повторенню історії. Консул висловив жаль, що війна в Україні триває вже понад 900 днів, внаслідок чого загинуло багато людей, у тому числі угорців.

“Я сподіваюся, що мир в Україні відновиться якнайшвидше, і що мирне відновлення може розпочатися!”

– заявив консул.

Після цього присутні почули поетичний виступ учнів 9-го класу Берегівського ліцею імені Бетлена Габора, а потім представники історичних церков звернулися до зібраних. Вшанувальники поклали вінки на честь жертв.

Подія продовжилася на залізничному вокзалі, організованій ПКС. Вона розпочалася з виконання пісні «У Карпатах задзвонила труба» Сильвестром Ферку, співробітником філологічного факультету ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ. Золтан Бабяк, міський голова Берегова, назвав події 1944 року одним з найтемніших моментів в історії. “Ця трагедія є невід’ємною частиною історії нашого міста. Важливо пам’ятати про це та зберігати пам’ять про жертв. Жахи сьогоднішніх боїв, які тривають вже 958 днів, знову нагадують нам, яке спустошення та емоційний біль може завдати війна,”.

Міський голова підкреслив, що повага до героїв і жертв Берегова тепер ще більше підсилюється, адже це демонструє важливість миру та солідарності. Ерік Марусич, ад’юнкт кафедри історії та суспільних наук ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, нагадав про ключові моменти подій 1944 року. За даними деяких джерел, цього дня 80 років тому 27 радянських літаків увійшли в повітряний простір Берегова і скинули щонайменше 50 бомб у два етапи на залізничний вокзал та його околиці. Однак бомбардування відбулося з помилками, тому атака торкнулася не лише вокзалу, колій та потягів, а й навколишніх вулиць. До всього іншого, після скидання бомб почали полювати на втікаючих солдатів і цивільних. Оцінки жертв варіюються, і деякі джерела згадують про близько 250 загиблих. Серед жертв були біженці з Північної Трансильванії, поранені солдати та цивільні особи, у тому числі діти.

На завершення вшанування пам’яті Вікторія Орбан, студентка філологічного факультету ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, прочитала вірш Шандора Ременіка “Каталонія”, після чого присутні спільно виконали національний гімн. В якості фінального акту пам’яті вінки були покладені біля меморіальної дошки на стіні залізничного вокзалу. Подія відбулася за підтримки угорського уряду та Фонду Бетлена Габора.

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