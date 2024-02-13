В Дії найближчим часом з’являться нові послуги

Зараз у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі — понад 100 послуг. Про те, які оновлення чекати в Дії найближчим часом, Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у матеріалі для Liga.net.

Завдяки Дії цифрова трансформація стала попкультурою. Тепер урядовці конкурують, щоб першими впровадити електронні сервіси. А українці звикли, що більшість послуг можна отримати в кілька кліків у смартфоні. У Дії вже доступні понад 90% найзатребуваніших сервісів. Михайло Федоров анонсував, які послуги в застосунку з’являться найближчим часом:

Розмитнення авто в Дії. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.

Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник. Онлайн-шлюб у Дії. Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.

Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими. Сервіси для ветеранів. Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України. Кабінет пацієнта і медичні пуші. Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через Дію, а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у Дію.

Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через Дію, а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у Дію. Відкритий код Дії. Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.

Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення. Більше документів у застосунку. Зокрема, освітні атестати і дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.

Зокрема, освітні атестати і дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років. Дія. Підпис для юридичних осіб . Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.

. Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців. Дія для партнерів. Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів Дії з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.

Детальніше про кожен сервіс Михайло Федоров розповів у матеріалі для Liga.net. Читайте за посиланням.

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