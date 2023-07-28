В обласному центрі Закарпаття відзначили День Української Державності

28 липня – День Української Державності!

Свято ще зовсім молоде, адже сьогодні ми відзначаємо його вдруге. Однак українське державотворення має тисячолітню історію та традиції.

З нагоди цього великого свята в Ужгороді відбулися урочисті заходи. До пам’ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину на набережній Незалежності поклали квіти керівництво області, міста, військовослужбовці, правоохоронці, дипломати, духовенство та громадськість.

Після цього на площі Богдана Хмельницького відбулася церемонія підняття Державного прапора України на найвищий флагшток Закарпаття.

Вітаючи краян зі святом, голова ОВА Віктор Микита підкреслив, що сьогодні українці показують всьому світу, що вони об’єднані, сильні та загартовані як ніколи.

«Будь-які намагання ворога зламати нас марні. Ми єдині як ніколи. Ми об’єднані заради захисту рідної землі і своєї державності. Наші воїни мужньо боронять країну від російських окупантів. Ними пишаємося всі ми, ними пишається вся країна та весь цивілізований світ», – заначив очільник області.

До Дня Української Державності Віктор Микита вручив почесні відзнаки закарпатським військовослужбовцям, представникам Національної гвардії та прикордонникам, які на передовій зі зброєю в руках захищали Україну.

Знаково, що нині ми також вшановуємо пам’ять князя Володимира Великого та відзначаємо День хрещення Київської Русі.

Крізь віки ці свята єднають українців у всіх куточках світу в єдиному прагненні до свободи, суверенності й незалежності нашої країни, а також у любові до рідної землі.

carpathia.gov.ua