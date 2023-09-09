В угорському місті Ніредьгаза відкрилася перша українська школа ім. Лесі Українки.

Це філія укаїнської школи в Будапешті, у якій також цього року вперше пролунав дзвінок. Навчатиметься в обох закладах близько сотні дітей. Переважно це члени українських або змішаних родин. Більшість із них вимушено переїхали до Угорщини через війну в Україні, спричинену російською агресію.

За словами директорки Ніредьгазької школи імені Лесі Українки Вікторії Бернард, до її закладу наразі записалося 30 дітей. Класи формуються з першого по 12-й, однак поки що через нестачу необхідної кількості учнів деяких із них зведуть у загальні групи відповідно до віку.

У школі вивчатиметься 2 предмети: українська мова і література та народознавство. Також організовуватимуться заходи щодо відзначення державних українських та релігійних свят. По закінченні навчання дітям вручається атестат. Також вони можуть скласти іспит і отримати сертифікат про здобуття іноземної мови, що є обов’язковою умовою в основній державній угоській школі та при вступі до вишів.

Навчання відбуватиметься переважно після обіду, оскільки у першій половині дня діти зобов’язані відвідувати угорські школи. У зв’язку з цим прогама сформована так, щоб не перезавантажувати учнів та аби заняття проходили в задоволення.

На урочистому відкитті української школи в Ніредьгазі були присутні Володимир Чубірко – голова Закарпатської обласної ради, директорка ЄОТС ТИСА Андеа Сабоне-Цап, голова загальних зборів області Саболч-Сатмар-Берег Оскар Шестак, голова Самоврядування українців міста Ніредьгаза Юдіт Софілканич.

Володимир Чубірко підкреслив, що це важлива і знакова подія для обох країн, оскільки до цього в Угорщині працювали тільки недільні українські школи. Він висловив подяку Уряду Угорщини та депутатці Дежавного самоврядування українців Угорщини Ліліані Грексі за титанічну роботу, яку вона провела для того, щоб ця школа офіційно відкрилася.

Голова облради пообіцяв всіляко допомагати закладу та піклуватися про укаїнських школяів. Також він передав прапори, підписані закарпатськими етнічними угорцями, які зараз у лавах ЗСУ захищають Україну від російських окупантів.

kiszo.news