В Угорщині відкрили нові Українські книжкові полички

В обласній і міській бібліотеці ім. Жігмонда Моріца угорського міста Ніредьгаза та в бібліотеці ім. Петера Меліуса міста Дебрецен відбулося урочисте відкриття Українських книжкових поличок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Посольство України в Угорщині.

Таким чином на сьогодні в Угорщині функціонує уже шість Українських книжкових поличок.

Під час заходу в Ніредьгазі тимчасовий повірений у справах України в Угорщині Іштван Балог і виконуючий обов’язки керівника Консульства України в Ніредьгазі Владислав Мушка подякували керівництву бібліотеки та представникам місцевої та обласної влади, що взяли участь у заході, за сприяння у поширенні української культурної спадщини для представників української громади м. Ніредьгаза.

За відкриття Української книжкової полички в Дебрецені Посольство подякувало керівництву бібліотеки та голові українського самоврядування м. Дебрецен Віталію Нетребі за допомогу в організації зазначеного заходу.

Заходи відбулися в рамках проєкту «Українська книжкова поличка» під патронатом Першої леді України Олени Зеленської, що реалізується Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України й Українським інститутом книги.

ukrinform.ua