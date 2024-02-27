В Угорщині продовжили термін дії тимчасового захисту для українців

Kárpátalja.ma Hовини

Угорщина продовжила дію посвідки на проживання для українських біженців ще на рік, повідомляє Департамент з питань міграції країни.

Українським біженцям з цього приводу не потрібно робити жодних дій. Термін дії відповідної посвідки буде продовжено автоматично, незалежно від того, яка кінцева дата на ній вказана (березень 2023 року чи березень 2024 року).

Подальшу інформацію можна знайти на сайті відомства (https://www.oif.gov.hu) в рубриці «Новини», йдеться у повідомленні. 

karpat.in.ua

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