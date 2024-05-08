У середу, 8 травня, в Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Про це йдеться на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

Військовослужбовці, ветерани, їхні рідні та близькі, представники дипломатичних представництв і міжнародних делегацій, а також керівництво краю поклали квіти до Меморіалу загиблим воїнам на сході й до могил українських захисників на Пагорбі Слави.

„Разом з європейською спільнотою вшановуємо кожного, хто тоді захистив Україну і весь світ від гітлерівської навали. З великим сумом також згадуємо всіх жертв тієї війни. Зараз перед Україною та цивілізованим світом нова загроза — рашизм. Українські захисники й захисниці дають гідну відсіч агресору, боронять свободу та суверенітет держави. Ціною власного життя відстоюють європейські й загальнолюдські цінності”, — йдеться у публікації.

Закарпатська обласна державна адміністрація