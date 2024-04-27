В Ужгороді вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

До пам’ятника закарпатським ліквідаторам аварії на площі Захисників України в Ужгороді поклали квіти керівництво області, району та міста, ветерани-чорнобильці, їхні рідні й близькі, представники правоохоронних структур та інші.

„26 квітня 1986 року розділив світ на до і після. Пам’ятаємо подвиг тих, хто першим кинувся рятувати світ від жахливих наслідків вибуху. Радіація не знає кордонів. Тому сьогодні весь світ повинен докласти зусиль, щоб подібне ані з нами, ані з нашою планетою не повторилося”, – прокоментував перший заступник керівника краю Мирослав Білецький.

Церемонії покладання квітів передувала зустріч керівництва ОВА з представниками громадської організації «Союз Чорнобиль України» Закарпатської області. Учасники заходу обговорили актуальні питання щодо надання медичної допомоги, соціального захисту, пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо.

Закарпатська обласна державна адміністрація