В Ужгороді вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС
До пам’ятника закарпатським ліквідаторам аварії на площі Захисників України в Ужгороді поклали квіти керівництво області, району та міста, ветерани-чорнобильці, їхні рідні й близькі, представники правоохоронних структур та інші.
„26 квітня 1986 року розділив світ на до і після. Пам’ятаємо подвиг тих, хто першим кинувся рятувати світ від жахливих наслідків вибуху. Радіація не знає кордонів. Тому сьогодні весь світ повинен докласти зусиль, щоб подібне ані з нами, ані з нашою планетою не повторилося”, – прокоментував перший заступник керівника краю Мирослав Білецький.
Церемонії покладання квітів передувала зустріч керівництва ОВА з представниками громадської організації «Союз Чорнобиль України» Закарпатської області. Учасники заходу обговорили актуальні питання щодо надання медичної допомоги, соціального захисту, пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо.