В Ужгороді відбулися урочистості з нагоди Дня державності України

Сьогодні День державності України. Свято, яке нагадує про витоки України, про її давню історію, про велич нашої держави.

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та виконуючий обов’язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький з нагоди свята поклали квіти до пам’ятника Августину Волошину.

Хрещення Русі і встановлення християнства у 988 році як державної релігії стало цивілізаційним вибором для нашої країни.

Київська Русь та Володимир Великий заклали фундамент держави з європейським вектором розвитку культурно-релігійного простору, розбудову якого продовжили Галицько-Волинське князівство, козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна.

«Нинішнє покоління українців гідно продовжує справу предків, — відзначив голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. — Бажання жити у вільній, незалежній, сильній та процвітаючій державі — непереборне.

pmg.ua