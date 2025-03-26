В Ужгороді відзначили 11-ту річницю створення Національної гвардії України

Закарпатцям-нацгвардійцям, котрі віддано служать Україні і її народу, боронять нашу землю, щодня вступають у запеклий бій заради свободи та незалежності нашої держави, вручили почесні грамоти та подяки голови ОВА. Про це повідомили в прес-службі Закарпатської ОВА.

Нацгвардійці обороняли Київщини, Сумщини, брали участь у боях за Бахмут, Сєвєродонецьк та багато інших міст.

Вони не тільки виконують бойові завдання на передовій, а й дбають про те, щоб злочинність не розгорталася в тилу, охороняють державний кордон, ведуть боротьбу зі злочинними організаціями.

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