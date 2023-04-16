В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру – героя дитячої „Вечірньої казки”

В Ужгороді, на вул. Капітульній біля дитячого садочка №6 відкрили міні-скульптуру ведмедика Моцка- головного героя телепрограми «Вечірня казка» угорського ТБ.

15 квітня 1963 року – на державному телебаченні Угорщини вперше вийшла телепрограма «Вечірня казка – Este mese” з головний героєм ведмедиком Моцко (TV Maci ). На цій позитивній телепрограмі виросло не одне покоління закарпатців. Творцем цього героя-ведмедика як і «Вечірньої казки» є угорська письменниця Агнеса Балінт, а лялькову фігуру зробив художник Ласло Сабо. І відкриття цієї міні-скульптури (перша в 2023 році, і 55 в Ужгороді за відліком) є символом дружби угорського та українського народів. * 15 квітня 1963 року в радіоновинах глядачі могли почути «З цього дня маленький ведмедик також слухатиме вечірню історію!». «Солодких снів, діти!» – з такої назви почалося шоу, в якому Маці вперше з’явився на екрані. Тоді ще зображення було чорно-біле, але він уже чистив зуби і сів перед телевізором, потім після розповіді ліг спати. Maci мав такий успіх, що навіть супроводжував угорського астронавта Берталана Фаркаша в космос, і вони разом розповіли історію згори, з космічного корабля, у 1980 році.

zaholovok.com.ua