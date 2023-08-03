В Ужгороді відкрили пам’ятний знак жертвам ромського Голокосту

2 серпня, в Міжнародний день Голокосту ромів, в обласному центрі Закарпаття відкрили меморіал на честь жертв нацистського геноциду ромів (Пораймосу).

Пам’ятник знак у вигляді колеса з мініскульптурою встановили на подвір’ї першої ромської школи в Європі – Ужгородської гімназії №14. Він стане символом пам’яті про ромів, які постраждали від нацизму.

У церемонії відкриття і вшанування жертв ромського геноциду взяли участь представники Закарпатської ОВА, місцевої ромської спільноти та громадськість. До меморіалу жертвам ромського Голокосту вони поклали вінки й запалені лампадки.

У хвилині мовчання згадали тих, чию долю зламали непосильна примусова праця, голод, ізоляція, депортація та нелюдські катування в роки Другої світової війни. Нагадаємо, лише в ніч проти 3 серпня 1944 року в найбільшому концтаборі смерті Аушвіц-Біркенау нацисти знищили близько чотирьох тисяч ромських в’язнів.

Меморіальний знак в Ужгороді встановили за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», інформаційно-аналітичного агентства «RomaUA» та Закарпатської обласної молодіжної громадської організації «Гідність» («Патів»).

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