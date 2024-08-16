В Ужгороді відкрили Центр ветеранського розвитку

В Ужгороді 15 серпня відкрили Центр ветеранського розвитку. Там ветерани російсько-української війни та сімʼї загиблих захисників зможуть здобути фах за обраними спеціальностями, тобто зможуть навчатися й перенавчатися за державною програмою.

Про це Суспільному розповів заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір.

Центр ветеранського розвитку відкрили у приміщенні факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Центр працюватиме у двох напрямках — навчання та підготовка фахівців супроводу ветеранів. До центру можуть звертатися ветерани, їхні сім’ї та родини загиблих захисників.

„Навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. Це буде відбуватися коштом нашої державної програми, яка дає можливість безкоштовно навчатись ветерану й надалі бути працевлаштованим”, — розповів Максим Кушнір.

„Ми були ініціаторами, щоб центр відкривався саме тут, тому що у нас є великий досвід – упродовж 5 років функціонувала програма «Україна-Норвегія» — це центр психологічної адаптації ветеранів, де ми також давали навички, давали нові знання залежно від побажань ветеранів та членів їхніх сімей. Плануються заняття в основному в очній формі. Звісно, що будуть викладати фахівці нашого університету” — розповів ректор УжНУ Володимир Смоланка.

Центр ветеранського розвитку в УжНУ почне працювати з вересня цього року.

За словами заступника міністра у справах ветеранів Максима Кушніра, це 19-й такий центр, який запрацював в Україні.

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Фото: Закарпатський ОТЦК та СП