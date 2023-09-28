В Ужгороді з’явилася пам’ятна дошка про Голокост на Закарпатті

Пам’ятну дошку з інформацією про Голокост на Закарпатті встановили біля обласної філармонії – колишньої синагоги.

Як повідомляють в Ужгородській міськраді, в нижній частині пам’ятної дошки розмістили QR-код, якщо навести на нього камеру, то відкриється матеріал про Голокост на Закарпатті, зокрема про жертв нацистського режиму. Озвучили й страшні цифри – 80 відсотків євреїв, які жили на Закарпатті і яких примусово вивезли з травня 1944-го із 9-ти гетто в різних містах і селах області в концтабір «Аушвіц-Біркенау» – загинули.

„Після спілкування з в’язнями табору смерті, які вижили, почувши в деталях про все те жахіття, яке їм вдалося пережити, відчув необхідність увіковічнити пам’ять про загиблих”, – розповів заступник голови Закарпатського обласного Єврейського культурно-просвітнього товариства Аркадій Гендлер.

Пам’ятну дошку з інформацією про Голокост на Закарпатті встановили біля обласної філармонії, на перилах над річкою Уж.

mukachevo.net