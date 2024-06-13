В Ужгороді почали будувати реабілітаційний центр для військових

4.5.0 Recovery Center облаштовують на місці старого пологового будинку в Ужгороді. Про це повідомили у Закарпатській ОВА.

Зараз тривають роботи з демонтажу старих внутрішніх конструкцій і формування фундаменту для нової прибудови, в якій будуть розташовані комплекс фізичної реабілітації та басейн для відновлення рухової активності.

Роботи тривають за графіком та у визначеному обсязі.

“До реалізації проєкту вже долучилися наші іноземні партнери з Чехії, які профінансували частину першочергових робіт”, – йдеться у повідомленні.

Закарпатська обласна державна адміністрація