В Ужгороді у 2025 році побудують великий ветеранський простір

Такі об’єкти з’являться у всіх областях України. Деталі реалізації проєкту, терміни виконання робіт обговорили під час зустрічі із керівництвом обласного центру. Про це розповіли в Закарпатській ОВА.

Вони будуть збудовані за єдиним проєктом, розробленим Міністерством у справах ветеранів.

Після проведення експертизи та тендерних процедур очікується, що будівництво розпочнеться наприкінці червня.

Для зведення і запуску такого об’єкта з державного бюджету спрямують 40 млн грн. Ще по 20 млн грн профінансують з бюджетів області та Ужгорода.

Роботи планують закінчити до кінця осені. Однак, місце розташування простору не повідомляється. Відомо, що проєкт передбачає будівництво укриття у межах ветеранського простору, яким будуть користуватися учні, що навчаються у школі неподалік.

У сучасному ветеранському просторі площею близько 1500 м.кв. будуть доступні послуги: юридичного супроводу, перекваліфікації, фізичної, психологічної реабілітації, кабінет соціальної підтримки, асистивних технологій.