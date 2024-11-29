В Україну повернули тіла 502 полеглих захисників

В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 502 полеглих оборонців.

Як передає Укрінформ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Фейсбуці.

З числа повернених полеглих захисників України 397 з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку.

З моргів на території Російської Федерації повернули 17 тіла загиблих.

Як зазначили у Коордштабі, полеглих вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України, Об’єднаного центру Служби безпеки України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Окрему подяку в Коордштабі висловили особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

Особи загиблих будуть встановлені у найкоротші терміни експертними установами.

ukrinform.ua