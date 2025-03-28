В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 909 полеглих захисників.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених „на щиті” оборонців полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків, а також моргів на території РФ.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також окрему подяку особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.