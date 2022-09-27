В Україну прибуло понад 50 000 автомобілів з гуманітарною допомогою

Щоденно через західний кордон в Україну прибувають вантажівки й мікроавтобуси не лише від урядів, а й благодійних, релігійних організацій та звичайних громадян з різних країн світу.

З 24 лютого через західний кордон в Україну вже прибуло понад 50 000 автомобілів з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що задля уникнення черг на західних кордонах, а також пришвидшення перевезення гуманітарної допомоги, якої сьогодні надзвичайно потребують південні та східні регіони України, було ухвалено низку рішень, зокрема, про виділення окремих смуг руху у пунктах пропуску для пришвидшення оформлення гуманітарної допомоги.

Джерело зображення: news.dtkt.ua/ілюстрація

dpsu.gov.ua