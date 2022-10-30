В Україні вважаються безвісти зниклими 248 дітей

В Україні наразі вважаються безвісти зниклими з початку повномасштабної війни із рф 248 дітей, 7049 – знайденими.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора, оприлюднивши дані з держпорталу «Діти війни», передає Укрінформ.

«Дані про постраждалих дітей станом на 30 жовтня 2022 року: 248 – зниклі, 9441 – депортовані, 7049 – знайдені, 96 – повернуті», – заявили у ОГП.

У свою чергу ювенальні прокурори поінформували, що 430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії рф в Україні. За даними відомства, станом на ранок 30 жовтня, окрім даних про загиблих дітей, не зазнали змін і дані щодо поранених – 823. Тож загалом більш як 1253 дітей в Україні постраждали через повномасштабну війну з росією, уточнили у Офісі генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2688 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю», – уточнюється у повідомленні.

Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856. У свою чергу, «Діти війни» є платформою, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.

Як повідомлялося, 29 жовтня у ОГП заявили, що російські війська вбили в Україні 430 дітей та поранили ще 823 дитини.

Офіс Генерального прокурора