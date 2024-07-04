В Україні відзначають День Національної поліції

Щороку 4 липня відзначається День поліції України, коли ми вшановуємо вартових правопорядку. Сьогодні поліцейські отримують подарунки та привітання від близьких. А в поліцейських дільницях у це свято, за традицією, проводять корпоративи та нагородження найкращих співробітників.

День поліції – досить молоде свято, засноване за указом Петра Порошенка 2015 року. Спочатку свято відзначали 4 серпня. У 2018 році дату перенесли на 4 липня – цього дня 2015 року перші патрульні поліцейські склали присягу на Софійській площі в Києві.

Президент Володимир Зеленський подякував працівникам Національної поліції України за службу.

Як передає Укрінформ, вітання з Днем Національної поліції України розміщене на сторінці глави держави у Фейсбуці.

„Дякую всім нашим поліцейським, які захищають життя та Україну. Б’ються заради нашої держави на фронті. Забезпечують правопорядок у тилу. Допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах. Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки”, – заявив Президент.

Він також подякував поліцейським, які допомагають людям, що постраждали від проявів злочинності, та повертають справедливість в Україну – фіксують усі обставини й формують доказову базу російських злочинів війни.

„Дякую кожному та кожній, хто обрав службу Україні! Вітаю з Днем Національної поліції України!”, – підкреслив Зеленський.

ukrinform.ua/unian.ua