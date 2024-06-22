В Україні – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни

В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Як передає Укрінформ, Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року нападом нацистської Німеччини на Польщу. Західні українські землі, які на той час були частиною Польщі, вже з перших днів війни стали полем бою.

17 вересня 1939 року Радянський Союз, відповідно до таємних протоколів пакту Молотова — Ріббентропа, ввів війська на територію сучасного заходу України.

22 червня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалася німецько-радянська війна 1941-1945 років як складова, але основна частина Другої світової війни.

Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. ЇЇ бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття.

Протягом довгого часу територія України була окупована нацистською Німеччиною, що супроводжувалося злочинами проти людяності, масовими вбивствами, Голокостом, депортаціями та примусовою працею.

За різними оцінками, в Україні під час цієї війни загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратило притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

Як повідомлялося, офіційно дата 22 червня була затверджена відповідно до Указу Президента України від 17 листопада 2000 року №1245/2000 під назвою „Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні”.

ukrinform.ua