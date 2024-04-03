В Україні змінюється вартість оформлення закордонного паспорта

З 1 квітня 2024 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.

Документ Вартість до 31.03.2024 Вартість з 01.04.2024 Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав 1496 грн. (992 грн. – вартість адмінпослуги та 504 грн. – вартість бланка) 1598 грн. (992 грн. – вартість адмінпослуги та 606 грн. – вартість бланка) Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів 856 грн. (352 грн. – вартість адмінпослуги та 504 грн. – вартість бланка) 958 грн. (352 грн. – вартість адмінпослуги та 606 грн. – вартість бланка)

Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

dmsu.gov.ua