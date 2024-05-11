В Україні можливі погодинні відключення світла, якщо ситуація погіршиться

В Україні зараз діють лише обмеження потужності для промисловості, однак якщо ситуація в енергосистемі погіршиться – можливе повернення до графіків погодинних відключень. Про це повідомив голова правління НЕК „Укренерго” Володимир Кудрицький під час пресконференції у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

„Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним упродовж доби, то в такій ситуації застосовується інший графік – графік погодинних вимкнень. Це коли Укренерго доводить до кожної області ліміт споживання, й обленерго розподіляють його по кожному споживачу”, – сказав Кудрицький.

Він попередив, що у разі погіршення ситуації в енергосистемі графіків обмеження потужності для промисловості може не вистачати, щоб забезпечити баланс. Але зараз Укренерго застосовує лише обмеження для промисловості.

Кудрицький також пояснив, що обмеження для промисловості у нічні години пов’язане із відсутністю імпорту електроенергії: хоч споживання і падає, але й зменшується доступний ресурс для його покриття. При цьому брати аварійну допомогу цілодобово неможливо.

За сонячної погоди у денні години дефіцит компенсується за рахунок активної роботи сонячних електростанцій.

ukrinform.ua