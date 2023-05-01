В Україні понад сім мільйонів людей опинилися за межею бідності

Рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на звіт Світового банку пише британська газета The Guardian.

Відмічається, що між містом і селом спостерігається великий розрив, а найбільш відчутні наслідки зубожіння саме у сільській місцевості.

„Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності”, – заявив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.

Як відзначає газета, в Україні різко подорожчали їжа, паливо, послуги. Вартість деяких речей зросла на 50%.

Економіст Олена Білан розповіла, що без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, ситуація була б ще гіршою.

„Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% – знову ж таки, що могло бути й гірше – але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%”, – розповіла вона журналістам.

Експертка додала, що найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.

ukrinform.ua