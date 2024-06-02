В Україні підвищили тариф на світло для населення

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Кабмін затвердив єдиний тариф для всіх українців.

Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 31 травня, повідомив УНІАН народний депутат від партії „Батьківщина” Олексій Кучеренко.

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„Рішення прийнято урядом. Єдина ціна 4,32 грн за кВт. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною. В неопалювальний сезон, тобто влітку, на рівних за умовами з іншими”, – сказав Кучеренко.

При цьому диференціації тарифів за обсягом споживання, яка очікувалася раніше – зберегти знижену ціну для тих споживачів, хто використовує не більше 100 кВт на годину, – не буде.

Таким чином, тариф підвищено на 60%, а всі українці платитимуть по 4,32 грн за кВт-год незалежно від обсягів споживання.

unian.ua