В Україні підвищили тариф на світло для населення

Кабмін затвердив єдиний тариф для всіх українців.

Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 31 травня, повідомив УНІАН народний депутат від партії „Батьківщина” Олексій Кучеренко.

„Рішення прийнято урядом. Єдина ціна 4,32 грн за кВт. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною. В неопалювальний сезон, тобто влітку, на рівних за умовами з іншими”, – сказав Кучеренко.

При цьому диференціації тарифів за обсягом споживання, яка очікувалася раніше – зберегти знижену ціну для тих споживачів, хто використовує не більше 100 кВт на годину, – не буде.

Таким чином, тариф підвищено на 60%, а всі українці платитимуть по 4,32 грн за кВт-год незалежно від обсягів споживання.

unian.ua