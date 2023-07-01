В Україні скасований карантин через COVID-19

В Україні скасований карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції. Відтепер COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, однак вакцинація проти хвороби залишається рекомендованою.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомляє пресслужба Кабміну.

„Навесні ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, тобто COVID-19 було перенесено до постійної проблеми охорони здоров’я. Однак COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Тому вакцинація залишається рекомендованою, пункти щеплення працюватимуть”, — пояснив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Наразі в Україні є понад 7 мільйонів доз вакцини проти хвороби, розповіли в уряді.

За рекомендаціями ВООЗ, вакцинуватись насамперед мають групи ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпрометовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури. Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта.

„Вакцинуватися можна буде як і до скасування карантину: у свого сімейного лікаря або у пунктах вакцинації. Пункти щеплень продовжуватимуть працювати, на їх базі додатково планується проведення рутинних щеплень”, — зазначається в дописі.

Базові протиепідемічні та профілактичні заходи (маски, антисептики, обмежувальні заходи та дистанції у місцях громадського користування) залишаються рекомендованими та застосовуватимуться у разі точкових спалахів COVID-19 на рівні окремих колективів, міст чи областей.

Через відсутність карантинних обмежень використання та наявність COVID-сертифікатів на території України не є обовʼязковою.

„Попри скасування пандемії кожна держава приймає самостійні рішення щодо запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб, тому в разі закордонних поїздок варто перевірити вимоги країни стосовно COVID-сертифікатів”, — додали в уряді.

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