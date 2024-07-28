В Україні скасували мита і ПДВ на імпорт обладнання для енергетики

В Україні з 27 липня набули чинності закони, що спрощують імпорт певних категорій товарів, зокрема обладнання для енергетики та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Державна митна служба у Фейсбуці, передає Укрінформ.

„З 00:00 год. 27 липня набирають чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів. Зокрема, закони передбачають можливість застосування звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторного обладнання; обладнання для вітро- та сонячної генерації; акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності)”, – ідеться у повідомленні.

Крім того, у переліку товарів, які звільняються від сплати митних платежів при імпорті, зазначено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Пільги також поширюються на таке важливе оборонне обладнання, як засоби радіоелектронної боротьби. Без сплати митних платежів будуть імпортуватися в Україну для потреб оборони не лише антидронові рушниці, а й інші «радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам», зазначають у ДМСУ.

Водночас передбачено пільгове ввезення в Україну комплектуючих для організації власного виробництва та ремонту машин механізованого розмінування, а також для виготовлення підприємствами України активних засобів протидії технічним розвідкам.

ukrinform.ua