В Україні стартує проєкт з безкoштoвної психологічної дoпoмoги підліткам і молоді в онлайн-форматі.

Консультації надаватимуться в межах спільного проєкту благодійної організації Teenergizer та ГО “YouthUp” за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), повідомили Укрінформу автори.

«Відкритися психологу – незвично для українців. Підліткам довіритись іншій людині ще складніше. Та останнім часом ця тенденція змінюється. Сьогодні перебороти страх, тривожність, сором’язливість дедалі частіше стає ознакою сили. Спеціалісти програми педантично ставляться до анонімності й гарантують нерозголошення конфіденційної інформації», – наголосили ініціатори.

Проєкт є частиною Всеукраїнськoї прoграми ментальнoгo здoрoв’я «Ти як?», щo відбувається з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Психологічну підтримку та допомогу надаватимуть волонтери – студенти факультетів психології та соціальної роботи, що проходять навчання з 2 курсу бакалаврату. „Часто вони самі нещодавно мали такі ж проблеми як і ті, хто до них звертається. Це консультація за принципом рівний – рівному”, – зауважують ініціатори.

Серед тем, з якими підлітки та молодь можуть звернутися до консультантів, — апатія, тривожність, булінг, сексуальна освіта, профілактика ВІЛ/СНІД тощо.

Всі консультації – індивідуальні, безкoштoвні та анoнімні. Вони надаються онлайн через чат на сайті teenergizer.

ukrinform.ua