В Україні хочуть протестувати електронну гривню

У другій половині 2024 року повинен відбутись другий етап тестування е-гривні. До цього процесу зможуть долучитися банки, небанківські фінансові установи та їхні клієнти.

Перше тестування е-гривні Національний банк провів у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі й передбачало впровадження платформи «Електронна гривня», випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями — учасницями проєкту.

Про це повідомив Національний банк України на сторінці в соцмережі Фейсбук.

Другий етап, який має стартувати у другій половині цього року, буде відкритим.

«Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні», — розповів Андрій Поддєрьогін, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

Він додав, що запрошувати користувачів на тестування планується через банки — учасників пілотного проєкту. Наразі НБУ опрацьовує остаточні деталі.

Національний банк України