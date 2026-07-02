В Університеті Ракоці відбулася урочиста церемонія вручення дипломів

30 червня в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II відбулося вручення дипломів. Урочиста церемонія пройшла в Берегівській реформатській церкві. Цього року дипломи бакалавра отримали 250 здобувачів вищої освіти, а дипломи магістра – 60 випускників. Дипломи з відзнакою здобули 16 випускників освітнього ступеня «бакалавр» та 22 випускники освітнього ступеня «магістр».

За традицією цьогорічна церемонія розпочалася з внесення історичних прапорів. Потім до присутніх звернувся провідний священник Берегівської реформатської церкви Ференц Тарацкезі.

У своїй вітальній промові ректор університету Степан Черничко наголосив, що одні навчальні роки запам’ятовуються насамперед статистичними показниками, а інші стають частиною історії. За його словами, рік, що минає, належить саме до таких.

«Дорогі випускники! Протягом останніх років ви відвідували заняття, готувалися до іспитів, писали кваліфікаційні роботи. Ваш шлях був непростим: він був позначений як успіхами, так і періодами випробувань. Бували дні, коли здавалося, що найпростіше — здатися. Та ви вистояли, не дозволивши труднощам зламати себе. І саме завдяки цій внутрішній силі сьогодні ви тут. Водночас диплом про вищу освіту – це не просто документ, а свідчення того, що ви змогли пройти довгий шлях, який розпочався багато років тому»,

– зазначив він.

Після виступу ректора відбулася церемонія вручення почесних грамот закладам освіти, які працевлаштовують найбільшу кількість випускників університету, сприяючи їхньому професійному розвитку. Відзнаки отримали Берегівський ліцей імені Габора Бетлена, Великоберезький заклад загальної середньої освіти імені Добраі Петера, Берегівська гімназія імені Ганни Горват, Варівський ліцей імені Ференца Ракоці II та Великодобронський ліцей.

«Надання статусу університету — це найвище визнання багаторічної, самовідданої праці, яка вже майже три десятиліття ведеться тут, у Берегові. Її початком стало урочисте відкриття першого навчального року у вересні 1996-го, а сьогодні вона увінчалася заслуженим визнанням. Водночас цей статус є потужним посланням світові: угорська громада Закарпаття не просто бореться за своє існування, а впевнено творить власне майбутнє»,

– наголосив провідний консул Угорщини в Берегові Ласло Віда, додаючи, що Угорщина й надалі надаватиме угорській громаді Закарпаття всю необхідну підтримку.

Потім від імені випускників зі словами подяки виступила випускниця денної форми навчання спеціальності «Угорська мова та світова література» Доріна Бочкої. Згодом випускники склали урочисту присягу, текст якої зачитав випускник денної форми навчання спеціальності «Історія» Кароль Глогер.

Після оголошення інформації про кількість і категорії виданих дипломів випускники отримали заслужені дипломи з рук президентки Університету Ракоці Ільдіки Орос та ректора Степана Черничка, а урочистість моменту підсилило виконання студентського гімну.

Потім слово взяла Ільдіко Орос. У своїй промові вона наголосила, що останні роки були сповнені труднощів. Студентам довелося пройти крізь численні випробування в час і в країні, де нерідко було неможливо не лише планувати віддалене майбутнє, а й передбачити, що принесе наступний день.

«Дорогі студенти! Диплом, який ви сьогодні отримуєте, – це не просто документ, що відкриває можливості для професійної діяльності. На Закарпатті він водночас є символом вашої місії. Ця місія полягає в тому, щоб залишатися тут, а якщо життя проведе вас в інше місце, не забувати про зв’язки, які єднають вас із рідною землею»,

– наголосила президентка Університету Ракоці.

На завершення урочистостей представники історичних церков благословили присутніх.

Джерело: kme.org.ua

Фото: Kurmay Anita

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