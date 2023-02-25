В ЄС погодили 10-й пакет санкцій проти Росії

До списку включили понад сотню фізичних та юридичних осіб, причетних до депортації дітей з України.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС нарешті погодив 10-й пакет санкцій проти Російської Федерації. У список потрапило 121 фізична та юридична особа Росії.

Як уточнив Боррель у своєму Twitter, нові обмеження торкнулися імпорту та експорту на російський ринок, а також осіб, причетних до насильницької депортації понад 6000 дітей з України.

„У список включено 121 фізичну та юридичну особу, введені значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонені російські пропагандистські ЗМІ”, – написав він.

Також дипломат нагадав, що Євросоюзі, як і раніше, має єдиність у своїй рішучості завдати шкоди військовій машині Росії. За його словами, країна-агресор заплатить за порушення правил основних міжнародних конвенцій, зокрема Женевського договору.

Пізніше додаткові подробиці щодо санкцій проти РФ з’явилися у прес-релізі Єврокомісії. Нові обмеження 10-го пакета санкцій проти РФ охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро і включають обмеження щодо торгівлі технологіями подвійного призначення.

Зокрема, під санкції потрапляють електронні компоненти, які РФ застосовує у виробництві своїх безпілотників, ракет, гелікоптерів, транспортних засобів та інших видів озброєння. Також туди додали товари, які Росія може легко транспортувати для підтримки своїх військових дій в Україні: вантажівки (та запчастини до них), електрогенератори, біноклі, радари, компаси; конструкції для будівель баштового типу, вилочні навантажувачі; електроніка, деталі машин, насоси, обладнання для обробки металів; товари, що використовуються в авіаційній промисловості (турбореактивні двигуни).

До списку вперше включили сім іранських організацій, які співпрацюють з Росією у виробництві компонентів для атак на цивільну інфраструктуру в Україні. Загальна кількість підсанкційних російських підприємств, пов’язаних з військово-промисловим комплексом країни-агресора, сягнула до 506 організацій, йдеться на сайті ЄК.

Також в ЄС заморозили активи трьох російських банків, на них також поширюється заборона щодо фінансування та партнерства с європейськими установами; а також наклали зобов’язання щодо звітності про активи російського Центрального банку, блокуючи можливі прецеденти щодо фінансування військової машини РФ.

Сьогоднішній пакет обмежень також накладає заборону на імпорт бітуму і супутніх матеріалів, таких як асфальт; і синтетичного каучуку та технічного вуглецю.

Окремим пунктом ЄК наклала санкції на діяльність громадян РФ у керівних органах Європи. Тепер вони не мають права посідати високі посади в компаніях, пов’язаних з критичною інфраструктурою держав-членів ЄС. Також російським громадянам та юридичним особам забороняється бронювати потужності для зберігання газу в ЄС (за винятком LNG)

10-й пакет санкцій вів обмеження і проти інформаційної діяльності російських ЗМІ: Рада ЄС ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще двох ЗМІ: RT Arabic та Sputnik Arabic.

unian.ua