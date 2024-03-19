В ЄС схвалили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України

Євросоюз оприлюднив повідомлення щодо створення фонду військової допомоги для України в обсязі 5 мільярдів євро на 2024 рік у рамках реформованого Європейського фонду миру, а також назвав пріоритетні напрямки для адресного застосування цих коштів.

Tака інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської ради.

«Сьогодні Рада ЄС вирішила збільшити фінансову стелю Європейського фонду миру (ЄФМ) на 5 мільярдів євро у поточних цінах, та призначити це поповнення для України, шляхом заснування спеціалізованого Українського фонду допомоги (УФД) в рамках ЄФМ. Новостворений УФД дозволить ЄС надалі підтримувати зростаючі потреби Збройних сил України шляхом надання як летального, так і нелетального військового обладнання, а також тренування», – йдеться у повідомленні.

Створення Українського фонду допомоги має на меті довести до максимуму додану вартість використання цих ресурсів, у вимірі доставки більшої та кращої оперативної підтримки для України, на додаток до двосторонніх зусиль у цій сфері на рівні країн-членів. При цьому увага концентруватиметься на підвищенні долі спільного замовленні від підприємств європейської та норвезької оборонної промисловості.

Паралельно, Рада ЄС вирішила сьогодні надалі вдосконалити правила управління ЄФМ, підвищити їх надійність та адаптувати до нових міжнародних обставин. Такі нові правила управляння ґрунтуватимуться на ефективних структурах оборонного замовлення на національному рівні, а також на існуючих рамкових контрактах, що були укладені за допомогою так званих країн-лідерів, Європейського оборонного агентства та Норвегії. Такі спільні замовлення включатимуть послуги малих та середніх підприємств, що належать до європейської та норвезької оборонної промисловості. Цей підхід сприятиме більшій гнучкості у ланцюгах постачання, що можуть включати операторів або підприємства за межами ЄС або Норвегії.

Система компенсацій з ЄФМ для країн-членів за надані дотації для України, включаючи зброю та обладнання із власних складів, або спільну закупівлю військового обладнання на ринку, а також за результатами одноосібних оборонних замовлень, будуть обмежуватися, після певного перехідного періоду.

«Після сьогоднішнього рішення, фінансова стеля для Європейського фонду миру встановлюється на рівні більше 17 мільярдів євро на період 2021-2027 років», – йдеться у повідомленні.

«ЄС виконує свої зобов’язання. Український фонд допомоги втілює наші слова у справи. За допомогою цього фонду ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із самозахисту проти російської агресивної війни, чого б це не потребувало і так довго, як це буде необхідним», – зазначив із цього приводу Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

ukrinform.ua