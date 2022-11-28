Глави МЗС семи країн прибули до Києва

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Міністри закордонних справ Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Про це повідомив у Твіттері глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, передає Укрінформ.

“Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ та зустрічаються з найвищими посадовими особами України; це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання – як далі підтримувати Україну”, – йдеться у дописі.

Фото: Шмигаль зустрівся з главами МЗС семи країн (t.me/Denys_Smyhal)

ukrinform.ua