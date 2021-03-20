Голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства звернулася до МОН щодо проблем з підручниками угорською мовою

Шановний пане Міністре!

На сайті Міністерства освіти і науки України 17 березня 2021року було опубліковано статтю «Забезпечення освітнього процесу національних меншин – на особливому контролі МОН». У публікації зазначалося, що з метою забезпечення з 2021/2022-го навчального року учнів та педагогічних працівників підручниками для 8-го класу, які розроблені відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (2011р), розглядається можливість повторного видання окремих назв підручників для 8-го класу всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від мови навчання), виданих у 2016 році.

Однак згідно з Наказом МОН України №241 від 22.02.2021р. «Про організацію повторного видання підручників для 8-го класу закладів загальної середньої освіти», до переліку підручників для повторного видання не включено підручники для класів з угорською мовою навчання, за винятком двох позицій – підручників «Угорська мова» та «Інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна)». Також зазначимо, що при виборі електронної версії оригінал-макетів підручників для 8-го класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, немає можливості вибору мови навчання, в нашому випадку – угорської мови.

Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство (далі – ЗУПТ) просить надати роз’яснення:

1. Які підручники можливо замовити для закладів освіти з класами з угорською мовою навчання, якщо в затвердженому переліку до наказу № 241 МОН України від 22.02.2021р. не зазначено підручники з угорським перекладом.

2. Які саме підручники будуть доступні для замовлення на 2021/2022 навчальний рік?

3. Як замовити підручники закладам освіти з класами з угорською мовою навчання, якщо термін замовлення для директорів шкіл був вказаний лише до 17.03.2021?

4. Коли отримають ці підручники заклади освіти, де є класи з угорською мовою навчання, якщо згідно з інформацією, викладеною в зазначеній вище статті, наразі тільки «розглядається можливість повторного видання окремих назв підручників для 8-го класу всіх закладів загальної середньої освіти».

ЗУПТ з радістю сприймає новину про відновлення засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. ЗУПТ, яке було засноване в 1991 році, є організацією, яка представляє інтереси педагогів, учнів та їх батьків із закладів освіти з класами з угорською мовою навчання, допомагає у методичних, організаційних, фахових питаннях цим закладам. З огляду на це ЗУПТ з непорозумінням ставиться до того, що не отримало запрошення для участі в роботі українсько-угорської міжвідомчої робочої групи, так як це було в попередні роки. Таким рішенням фактично розірвано ту позитивну практику, яка діяла з моменту утворення цієї комісії, після підписання угоди про добросусідство між Україною і Угорщиною в 1993 році. До всіх попередніх засідань комісії залучалися представники професійних організацій угорської меншини України, а також української меншини Угорщини, що сприяло вирішенню спірних проблем у робочій групі. Тому просимо розглянути питання відновлення позитивної практики і запросити в українсько-угорську міжвідомчу робочу групу з питань освіти представників ЗУПТ.

Для вирішення проблем із забезпечення підручниками шкіл з угорською мовою навчання у Закарпатській області, вкотре звертаємося з проханням створити видавництво підручників для закладів освіти Закарпатської області, в яких функціонують класи з угорською мовою навчання. ЗУПТ неодноразово піднімало це питання, особливо після закриття філії Львівського видавництва «СВІТ» в м. Ужгород. Існування такого видавництва зняло б багато спірних питань із забезпечення підручників, а також позитивно вплинуло б на якість підручників угорською мовою, адже фахівці, які залучені до перекладу та створення підручників угорською мовою, проживають саме в цьому регіоні.

З повагою,

Голова ЗУПТ

Орос І.І