Гринчук: Україна може повернутись до графіків відключення

Через сильну спеку Україна може повернутись до графіків відключення світла вже наступного тижня.

Починаючи з 17 серпня очікується значне підвищення температури на всій території України, а тому буде значне зростання споживання електроенергії. Це може змусити енергетиків застосовувати графіки відключень, – повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Енергетики закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

Джерело: Міненерго