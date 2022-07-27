Громада Загоня відправила гуманітарну допомогу дитячій лікарні м. Долина

Після Мукачева та Ужгорода самоврядування угорського міста Загонь відправило гуманітарну допомогу дитячій лікарні м. Долина Івано-Франківської області.

У вантажі, вагою 2 тонни – підгузки, засоби гігієни, дитяче харчування та суміші. Вартість гуманітарної допомоги становить близько 5 мільйонів форинтів. Під час передачі генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаі, наголосив: Угорщина підтримує Україну з першого дня війни.

Почесний консул Угорщини в Івано-Франківській області Василь Вишиванюк підкреслив важливість регулярної угорської допомоги.

Подякувала за підтримку і народний депутат України Олена Вінтоняк.

На цьому підтримка не закінчилася. Угорщина надалі допомогатиме лікарні медикаментами.

karpat.in.ua