Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційні варіанти предметних тестів — складників національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомляється на сайті УЦОЯО.

З демонстраційними тестами можна ознайомитися у відповідній рубриці.

Предметні тести надані в окремих pdf-файлах. Зазначається, що вони будуть зручними для тих, у кого повільний інтернет або немає змоги працювати впродовж тривалого часу з комп’ютером або іншим гаджетом. Наприкінці кожного тесту є правильні відповіді, тож можна буде одразу перевірити себе.

Тим, хто хоче відтворити атмосферу тестування, ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм, пропонується скористатися платформою “Всеукраїнська школа онлайн”.

Для цього потрібно бути користувачем цієї платформи.

“У розділі “Курси” виберіть навчальний курс для 10-го чи 11-го класу, де перейдіть до вкладки “Демонстраційний варіант НМТ-2024”. У цій вкладці натисніть “Переглянути курс”, а потім — “Зареєструйтеся”, у такий спосіб ви отримаєте повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань”, — пояснили в УЦОЯО.

Зазначається, що кожен учасник виконуватиме сертифікаційну роботу НМТ в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин, з перервою у 20 хвилин.

Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання з чотирьох навчальних предметів:

обов’язкові — українська мова, математика та історія України,

на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Працюючи на платформі, можна буде “скомпонувати” з предметних тестів свій “демонстраційний варіант НМТ-2024” й потренуватися в його виконанні.

Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на реальному тестуванні можна обирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді.

Під час виконання демонстраційних завдань можна буде скористатися “Довідковими матеріалами” з математики, фізики та хімії. На платформі ВШО часового обмеження до виконання тестових завдань не буде, тож слід самостійно подбати про визначення тривалості виконання тестових завдань.

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